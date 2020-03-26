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  3. 26 Mart 2020 09:45

20 bin asker ve sivilin bulunduğu Gölcük Tersanesi’nde koronavirüs alarmı

Gölcük tersanesinde bir işçide koronavirüs (Kovid19) tespit edildi. Yaklaşık 20 bin Asker memur ve işçinin çalıştığı Gölcük Tersanesi’nde askeri personelin yarısı 14 günlük iki vardiya şeklinde izne çıkarıldı.

20 bin asker ve sivilin bulunduğu Gölcük Tersanesi’nde koronavirüs alarmı
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Tele1'den Begümhan Aydoğan'ın haberine göre

Gölcük tersanesinde çay ocağında çalışan A.K isminde bir işçide yapılan koronavirüs tespit edildi.

A.K. çay ocağı ve kullandığı serviste çalışanlar karantinaya alınmak üzere gönderildi. Aynı serviste çalışan İ.D isimli işçi de koronavirüs şüphesi ile ev karantinasına alındı.

Harp iş Sendikası, Gölcük Tersane Komutanlığı’na gönderdiği yazıda iş sağlığı güvenliği kurulunun acil toplanması çağrısını yaptı. Yazıda ayrıca pozitif sonucu sonrası tüm işçilerin tedirgin oldukları vurgulandı.

Yaklaşık 20 bin Asker memur ve işçinin çalıştığı Gölcük Tersanesi’nde askeri personelin yarısı 14 günlük iki vardiya şeklinde izne çıkarıldı.

Gemilerin ise limandan ayrıldığı ve personelleri ile birlikte kıyıdan ayrılarak denizde beklediği öğrenildi.

Bazı fırkateyn ve hücum botlarının da koronavirüs şüphesiyle gemi personeli ile birlikte karantinaya alındı iddia edildi.

Tele1

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