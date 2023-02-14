202 ve 203'üncü saatte 3 kişi enkazdan sağ çıktı

Hatay'da yıkılan Burçak Apartmanı'nın enkazından 40 yaşlarındaki bir kadın, 202 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta ise Hidayet Polat ile eşi Muharrem Polat, 203 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan depremin 9'uncu gününde sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Hatay merkez Burçak Apartmanı enkazında yaşam belirtisi alan kurtarma ekipleri, enkaz altında çalışma yaptı. Depremden 202 saat sonra enkaz altından 40 yaşlarındaki Suriye uyruklu Dima Dabul sağ olarak çıkartıldı. Depremzede kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

203'ÜNCÜ SAATTE BİR ÇİFT KURTARILDI

Bursa'dan Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan BAKUT ekibi, GÜRSU Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte bugüne kadar 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı. Çalışmalarını hızlandıran BAKUT ekipleri, 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi.



203 saatlik karanlığın ardından arama kurtarma ekipleri tarafından güneşe çıkarılan karı-koca şükredip, arama kurtarma ekiplerine sarılarak gözyaşı döktü.

İHA