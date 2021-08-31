2021 YKS tercih sonuçları açıklandı

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2021 yılının YKS tercih sonuçları açıklandı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği açıklama ÖSYM'den geldi.

Yerleştirme sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 YKS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.



İKİNCİ EK YERLEŞTİRME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.