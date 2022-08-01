2022'de teröre ağır darbe! Bakan Akar son rakamları paylaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ocak 2022’den itibaren 2 bin 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasından satır başları;

"Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız."

"(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."

"(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."