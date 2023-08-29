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2023 DGS tercihleri alınmaya başladı

2023 DGS tercihleri alınmaya başladı
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ÖSYM tarafından internet sayfası üzerinden 2023-DGS tercihlerinin alınmaya başlandığı duyuruldu.

DGS tercihleri son günlerde araştırılan konular arasında bulunuyor. ÖSYM DGS tercih tarihleri açıkladı. DGS tercihleri ÖSYM AİS aracılığıyla yapılacak.

DGS TERCİH TARİHLERİ

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

DGS tercihleri başladığı zaman online olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacaklar. DGS tercihleri yapılırken DGS tercih kılavuzu adaylara yardımcı olacak.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercihlerinin başlamasıyla DGS Tercih kılavuzu da erişime açıldı.

Etiketler dgs tercih 2023
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