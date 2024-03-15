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2024-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları için geri sayım

2024-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları için geri sayım
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ÖSYM Başkanlığınca Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) birinci dönem sınavları, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, "2024-TUS 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu ise yalnız Ankara'da yapılacak. İki sınav şeklinde yapılacak TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 26 bin 868 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne 27 bin 633 aday katılacak. İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğuna toplam bin 586 aday katılacak. Sınavlarda emniyet dahil toplam 7 bin 190 görevli yer alacak. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te başlayacak, 12.30’da sona erecek. Sınav için 980 salon, 61 bina kullanılacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te başlayacak, 17.00 ’de sona erecek. Sınav için bin 8 salon, 61 bina kullanılacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğunun birinci aşaması saat 10.15’te başlayacak, 12.30’da sona erecek. İkinci aşaması ise saat 14.45’te başlayacak, 17.00’de sona erecek. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. İki aşamada toplam 5 bina, 94 salon kullanılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diliyorum" dedi.

2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sonuçları 17 Nisan’da açıklanacak. Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

 

İHA

Etiketler 2024 tus STS Tıp Doktorluğu tıp sınavı doktor
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