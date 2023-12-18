21 yıl önce FETÖ'yü bu sözlerle ifşa etmişti, ardından öldürüldü!

Bundan 21 yıl önce uğradığı hain bir saldırı sonucunda öldürülen tarihçi ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu vefatının 21'inci yılında anılırken Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce yaptığı ve eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'yü ifşa ettiği o sözleri yeniden gündem oldu...

Ankara Üniversitesinde Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri veren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, bundan tam 21 yıl önce Başkent Ankara Çankaya'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Suikastın ardından ilk soruşturmada bir zanlı cinayeti kendisinin işlediğini söyledi ancak bunu doğrulayacak delillere ulaşılamadı.

Hablemitoğlu, katıldığı Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programında FETÖ ile ilgili bazı açıklamalarda ve uyarılarda bulunmuştu.

İşte Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmeden önce yaptığı o son açıklamaları:

“Kendini dünya imamı yerine koyan bir kişinin, altında kıta ve ülke imamları var. Bu hiyerarşik yapıya bakıldığında, resmen bunun din devleti amacı olduğunu görüyorsunuz.” diyen Necip Hablemitoğlu, “ABD’de dine dayalı STK’lar var ama bunlar legal. Ancak Türkiye ile ABD’yi kıyaslayamazsınız. Türkiye’deki tarikatlar rejimi değiştirmek istiyor. Benim gibi Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi Fetullah Gülen’in yargılanmasını istiyor. Milyonlarca laik devlete inanmış olan insan Fetullahçılara karşı olduğunun bilinmesi ve bu cepheleşme oyununa düşülmemesi gerektiğini söylüyorum. Yurtdışındaki okulları, yurtiçindeki okulları, dershaneleri, holdingleriyle akıl almaz bir yapılanma bu. Yurtdışı siyasal temaslara da bakıyorsunuz, olağanüstü bir kadro da var.”

Necip Hablemitoğlu, bu açıklamalarından kısa süre sonra ise suikasta kurban gitti.

Ergenekon savcısı müdahil olmak istemişti

Suikast dosyası Ergenekon davasında da gündeme geldi. Ergenekon savcısının davaya müdahillik önerisi, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu tarafından kabul edilmedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında FETÖ ile ilişkilendirildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa süre hazırlanan iddianamede ise Hablemitoğlu cinayeti ile FETÖ ilişkilendirildi.

2022'de Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

Sanıkların Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaları sürüyor.