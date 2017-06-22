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  3. 22 Haziran 2017 23:35

22 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu

Süper Loto çekiliş sonuçları bu hafta 10. devrini gerçekleştirdi ve büyük ikramiyeyi bu hafta da kazanan çıkmadı.

22 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu
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Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Son 9 haftadır devreden Süper Loto, bu hafta da devretti ve 10. devrini gerçekleştirdi. Süper Loto'da büyük ikramiye tam tamına 25.066.109,96 TL'ye yükseldi.

İşte 22 Haziran Süper Logo çekilişinde kazandıran numaralar: 3- 5- 20- 37- 44- 48

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 505. hafta çekilişinde 5 bilen 113 kişi 12 bin 3 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 529 kişi 193 lira 65'er kuruş, 3 bilen 167 bin 14 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 5 milyon 327 bin 924 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 847 bin 597 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 152 bin 698 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.

22 haziran süper loto , super loto