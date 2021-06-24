24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 59 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 223 bin 385 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 498 kişinin septomlu, 5 bin 703 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 59 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.