  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Mayıs 2020 23:36

247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce karantina kararı alınan 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantinanın kaldırıldığını açıkladı.

247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulanmıştır. 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir" denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
içişleri bakanlığı , içişleri , karantina , yerleşim yeri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM