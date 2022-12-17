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3 hain daha öldürüldü

3 hain daha öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "J-SİHA ve KKK.lığı Atak Taarruz Helikopterlerinin destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucu, birisi Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "J-SİHA ve KKK.lığı Atak Taarruz Helikopterlerinin destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucu, birisi Cudi Dağı bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Etiketler tsk asker mehmetçik operasyon pkk cudi
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