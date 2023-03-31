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3 ilde dev rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

3 ilde dev rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı olarak düzenlene "tapuda rüşvet" operasyonunda 79 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı.

 Ekiplerce yapılan incelemelerde, 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan bazı kişilerin işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında müdürlük personellerinin de bulunduğu 93 şüphenin adreslerini belirleyen ekipler, şüphelilere yönelik İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı, 14 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

 

Etiketler tapu rüşvet gözaltı operasyon polis emniyet
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