3 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Ramazan Bayramı nedeniyle Edremit Körfezi'ndeki Akçay, Altınkum, Altınoluk ve Güre mahallelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Akçay'dan Altınkum'a kadar olan 3 kilometrelik yolu araçlar 45 dakikada gidebildi.



Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde okulların kapanmasının ardından Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle turizm sezonu başladı. Gündüzleri plajlara gelenler Akçay'ı doldururken, akşam ise kordonun tadını çıkarmak isteyenler yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İzmir- Çanakkale karayolunun Akçay Mahallesi girişinde trafikte zaman zaman tıkanmalar yaşanırken, tatil semtlerine girişlerde uzun kuyruklar oluştu.







Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği'ne bağlı ekipler kavşaklarda akışı sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Bayramın ilk günü yoğunluk nedeniyle saat 21.00- 23.00 saatleri arası Akçay Mahallesi'ne araç girişlerine izin verilmezken, ikinci günü ise zaman zaman kısıtlama getirildi. Toplu taşıma araçları Akçay merkez ile Altınkum plajlarının bulunduğu Turban mevkii arasındaki 3 kilometrelik yolu şehir içi trafiğindeki yoğunluk nedeniyle 45 dakikada tamamlayabildi. Akçay'a girmeye çalışan araçlar da İzmir- Çanakkale karayolunun sol şeridinde 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu.





