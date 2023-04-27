3 kritik ildeki son seçim anketi sonuçları açıklandı

Alf Araştırma Şirketi, seçimlere 17 gün kala, Ege'nin kritik üç ili Aydın, Denizli ve Muğla'da yapılan 3 seçim anketinin sonuçlarını partilerin bir önceki oy sonuçlarıyla karşılaştırarak açıkladı. İşte Ege Bölgesi'nin 3 kritik ilindeki son seçim anketini sonuçları....

Alf Araştırma Şirketi de Aydın, Denizli ve Muğla'dagerçekleştirdikleri seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



MUĞLA'DA SON DURUM

Anket şirketi Muğla'da 22-25 Nisan tarihlerinde bin 280 kişi ile yüz yüze görüştü. Anketin sonuçları şöyle:



CHP: Yüzde 42,4

Ankete göre CHP Muğla'da 4 milletvekili çıkartıyor. CHP bir önceki seçimde Muğla'da yüzde 40,9 oy aldı. Ankete göre CHP Muğla'da oylarını 1,5 puan artıyor.



AK Parti: Yüzde 24,2

Ankete göre AK Parti Muğla'da 2 milletvekili çıkartıyor. AK Parti 2018 genel seçimlerinde Muğla'da yüzde 28,2 oy aldı.

Ankete göre AK Parti Muğla'da 4 puan kaybetti.

İYİ Parti: Yüzde 18,3

Ankete göre İYİ Parti Muğla'da 1 milletvekili çıkartıyor. İYİ Parti bir önceki seçimde Muğla'da yüzde 16,5 oy aldı.

Ankete göre İYİ Parti Muğla'da oylarını 1,8 puan artırdı.

Yeşil Sol (HDP): Yüzde 6,1



HDP bir önceki seçimde Muğla'da yüzde 6,7 oy aldı. HDP ankete göre 0,6 puan oy kaybetti.



MHP: Yüzde 5,3



MHP bir önceki seçimde Muğla'da yüzde 6,5 oy aldı. Ankete göre MHP Muğla'da 1,2 puan oy kaybetti.

Diğer: Yüzde 3,7





Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları:

Anket şirketi, Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçlarını da açıkladı. Ankete göre Muğla'daki seçmenin aday tercihleri şöyle:



Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 63,3



Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 30,5 Erdoğan bir önceki seçimde Muğla'da yüzde 32,1 oy aldı. Ankete göre Erdoğan Muğla'da 1,6 puan oy kaybetti.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 4,0

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 2,2



AYDIN'DA SON DURUM

Araştırma şirketi Aydın'da 17-20 Nisan tarihlerinde bin 450 kişi ile yüz yüze görüşerek katılımcılara, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye/adaya oy verirsiniz?' diye sordu.

Anketin sonuçları şöyle:

AK Parti: Yüzde 34,2

AK Parti bir önceki seçimde Aydın'da yüzde 32,5 oy almıştı. Ankete göre AK Parti Aydın'da 1,7 puan oylarını artırdı.



CHP: Yüzde 30,5



CHP bir önceki seçimde Aydın'da yüzde 33,9 oy aldı. Ankete göre CHP Aydın'da oyları 3,5 puan düştü.



İYİ Parti: Yüzde 16,4

İYİ Parti bir önceki seçimde Aydın'da yüzde 14,8 oy aldı. Ankete göre İYİ Parti oylarını Aydın'da 1,6 puan artırdı.



Yeşil Sol (HDP): Yüzde 8,1



HDP bir önceki seçimde Aydın'da yüzde 9,4 oy aldı. Ankete göre HDP Aydın'da 1,3 puan oy kaybetti.



MHP: Yüzde 6,4



MHP bir önceki seçimde Aydın'da yüzde 8,1 oy aldı. Ankete göre MHP Aydın'da 1,7 puan kaybetti.

Diğer: Yüzde 4,4

Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları:



Araştırma şirketine göre Aydın'da seçmeninin Cumhurbaşkanı aday tercihleri ise şöyle:



Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53,7



Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,8.



Erdoğan Aydın'da bir önceki seçimde yüzde 38 oy almıştı. Ankete göre Erdoğan Aydın'da 3,8 puan oylarını artırdı.

Ankete göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 11,9 puan fark atıyor.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 2,8



Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 1,7

DENİZLİ'DE SON DURUM

Alf Araştırma Şirketi, Denizli'de 20-22 Nisan tarihlerinde, bin 350 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anketin sonucu şöyle:



AK Parti: Yüzde 36,2



AK Parti bir önceki seçimde Denizli'de yüzde 40,7 oy aldı. Ankete göre AK Parti Denizli'de 4,5 puan oy kaybetti.



CHP: Yüzde 30,8



CHP Denizli'de bir önceki seçimde yüzde 28,1 oy aldı. Ankete göre CHP oylarını 2,7 puan artırdı.



İYİ Parti: Yüzde 17,1



İYİ Parti bir önceki seçimde Denizli'de yüzde 16,5 oy aldı. Ankete göre İYİ Parti Denizli'de 0,6 puan oylarını artırdı.



MHP: Yüzde 7,4



MHP bir önceki seçimde Denizli'de yüzde 9,2 oy aldı. Ankete göre MHP Denizli'de 1,8 puan oy kaybetti.



HDP: Yüzde 4,2



HDP bir önceki seçimde Denizli'de yüzde 4 oy aldı. Ankete göre HDP, Denizli'de oylarını 0,2 puan artırdı.



Diğer: Yüzde 4,3

Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları:



Ankete göre Cumhurbaşkanı adaylarının Denizli'deki oy oranları ise şöyle:



Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,4



Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,1



Erdoğan bir önceki seçimde Denizli'de yüzde 47,8 oy aldı. Ankete göre Erdoğan Denizli'de 3,7 puan kaybetti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 3,2



Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 2,3