3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Nisan'da Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
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