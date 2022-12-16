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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı terörist pkk ypg barış pınarı bölgesi
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