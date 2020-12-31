  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Aralık 2020 11:16

10 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa’da yılbaşı öncesi bir çiftliğe baskın yapan polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 ton sahte içki ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

10 ton sahte içki ele geçirildi
A+ A-

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak içkilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kestel ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 500 şişe şarap ile viski ve rakının bulunduğu toplam 10 ton sahte içki ele geçirdi. Olay ile ilgili S.Ç. (45) gözaltına alındı. Yılbaşı öncesinde, çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi.
 

içki , alkol , sahte , sahte içki , etil alkol , sahte alkol , metil alkol
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM