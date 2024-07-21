  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı

10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı

Güncelleme:

Malatya'da bundan 10 yıl önce kayıp olan bir kişinin cesedi eski eşinin yaşadığı tespit edilen ve asrın felaketinde yerle bir olan apartmanın temelinde bulundu.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında aniden ortadan kaybolan H.B.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatılırken, kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, H.B.'nin eski eşi H.G.'nin ikametinde arama yaptı.

Malatya'da bundan 10 yıl önce kayıp olan bir kişinin cesedi eski eşinin yaşadığı tespit edilen ve asrın felaketinde yerle bir olan apartmanın temelinde bulundu.

Yapılan aramalarda şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlayamayan ekipler, depremlerde H.G.'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaptı. İkamette yapılan aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulunurken, cesedin kayıp olarak aranan H.B. olduğu belirlendi.

H.B.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler Malatya deprem yıkılan bina cesedi temelden çıktı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Türkiye'nin uyuyan yanardağı kıpırdanıyor'' Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Türkiye'nin uyuyan yanardağı kıpırdanıyor'' İstanbul'da orman yangını: Aydos Ormanı alevlere teslim oldu İstanbul'da orman yangını: Aydos Ormanı alevlere teslim oldu Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor Nevşin Mengü'den Caddebostan sahilindeki manzara için dikkat çeken yorum Nevşin Mengü'den Caddebostan sahilindeki manzara için dikkat çeken yorum Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yaz modunu açan Burcu Özberk mankenlere taş çıkarttı Yaz modunu açan Burcu Özberk mankenlere taş çıkarttı ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildi Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı Toprak Razgatlıoğlu’ndan üst üste 10'uncu galibiyet Toprak Razgatlıoğlu’ndan üst üste 10'uncu galibiyet Köprüde facia: Pikniğe gitmek isteyen bir aile yok oldu Köprüde facia: Pikniğe gitmek isteyen bir aile yok oldu
Kan davası için Gaziantep'ten İzmir'e gelip, yaşlı çifti öldürdüler Kan davası için Gaziantep'ten İzmir'e gelip, yaşlı çifti öldürdüler Hakem düdüğünü futbol tarihinin en garip penaltısı için çaldı Hakem düdüğünü futbol tarihinin en garip penaltısı için çaldı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üçüncü dünya savaşı uyarısı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üçüncü dünya savaşı uyarısı Sigaraya bir dev zam daha gözüktü Sigaraya bir dev zam daha gözüktü Sıcaklar camı çatlattı, seyir terası kapatıldı Sıcaklar camı çatlattı, seyir terası kapatıldı Erdoğan'dan ''en düşük emekli maaşı 17 bin olsun'' teklifine ret Erdoğan'dan ''en düşük emekli maaşı 17 bin olsun'' teklifine ret Fenerbahçe yılan hikayesine dönen transferi bitirdi Fenerbahçe yılan hikayesine dönen transferi bitirdi Çin'in minik elektrikli otomobili Türkiye'ye geliyor Çin'in minik elektrikli otomobili Türkiye'ye geliyor Beşiktaş'ta transfer krizi: ''Beyefendi uçağa binmedi'' Beşiktaş'ta transfer krizi: ''Beyefendi uçağa binmedi''