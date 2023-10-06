11 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde bölücü terör örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda 75 şüphelinin yakalandığını söyledi. Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. (DHA)
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ)YÖNELİK 1️⃣1️⃣ İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA 7️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri,… pic.twitter.com/THNJ0RCwKZ
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol