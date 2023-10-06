11 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde bölücü terör örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda 75 şüphelinin yakalandığını söyledi. Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. (DHA)