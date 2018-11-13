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  4. 13 Kasım 2018 14:51

12 yaşındaki Efe'nin ölümünde kahreden detay

Adana'da oturdukları apartmanın 8'inci katından düşen Hasan Efe Ege (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efe'nin babasına seslenirken dengesini düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

12 yaşındaki Efe'nin ölümünde kahreden detay
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında evlerinin balkonuna çıkan Hasan Efe Ege, dengesini kaybedince düştü. Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule Ege, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Seyhan Devlet Hastanesi'nden alınarak Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Hasan Efe Ege'nin babasına seslenmek için aşağı baktığı sırada dengesini kaybedince düştüğü ileri sürüldü.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hasan Efe Ege'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de katıldığı cenaze sırasında yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Ege, kılınan cenaze namazının ardından sınıf arkadaşları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



DHA

adana
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