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14 yaşındaki çocuğa polis işkencesi iddiası

14 yaşındaki çocuğa polis işkencesi iddiası
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğa polis olduğu öne sürülen 4 kişi tarafından işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde F.K.'nın, polis olduğu ileri sürülen 4 kişi tarafından alıkonularak işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Lice ilçemizde meydana geldiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi. 

DHA

Etiketler diyarbakır polis işkence
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