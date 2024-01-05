15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobilde yangın çıkarken ekipler yangına müdahale etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara istikametine ilerleyen araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çektikten sonra yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Diğer sürücüler de yardıma koştu ancak alevler kısa sürede otomobili sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

Trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Polisin incelemelerini tamamlaması ve büyük çapta hasar oluşan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.