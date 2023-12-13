  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 2 günlük bebeğin ağzını bantlayıp ölüme terk ettiler

2 günlük bebeğin ağzını bantlayıp ölüme terk ettiler

2 günlük bebeğin ağzını bantlayıp ölüme terk ettiler
Güncelleme:

Uşak'ta 2 günlük bebeklerinin ağzını bantlayıp, çantanın içinde ölüme terk eden çiftin ifadeleri kan dondurdu.

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba S.D. ve anne K.G, taraf avukatları, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Anne K.G. savunmasında, "Benim böyle bir niyetim yoktu. Yeni doğum yapmıştım. Loğusa dönemindeydim. Hiç kimse yanımda yoktu. Çok yalnızdım. Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu. Çok pişmanım." dedi.

Baba S.D. ise psikolojik sorunlarının olduğunun ileri sürerek, "Sonuçların nereye gideceğini algılayamadım. Nasıl böyle bir durum ortaya çıktı bilmiyorum. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek bir insan değilim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne K.G'ye "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha önce sabıkasının bulunmaması ve iyi halden dolayı anne K.G'nin müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

S.D'nin ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sabıkasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanığın, "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde 18 Ocak'ta bir tarlanın kenarında fermuarı kapalı bir sırt çantasının içerisinde ağzı bantlı erkek bebek cesedi bulunmuştu.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, bebeğin annesi ve babası olduğu belirlenen K.G. ve S.D. yakalanmış, 22 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

K.G ve S.D. hakkında Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

AA

Etiketler vahşet anne baba 2 günlük bebek tarla ağzını bantlayıp tarlaya attılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankaragücü taraftarlarından Faruk Koca'ya destek eylemi
Gabar'ın günlük petrol üretimi 30 bin varile çıktı
Konut fiyatları düşecek diye bekleyenlere TÜİK'ten kötü haber
Reklam filmi tepki çekmişti: Giyim devi Zara'dan geri adım
Simpsonlar'ın 2024 kehaneti gündem oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıtladı: Muharrem İnce'yi CHP'ye davet edecek mi?
Türkiye'nin en zengin aileleri açıklandı: İlk sırada Koç Ailesi var
Boşaltılan köyde tek başına yaşıyor...
Melisa Döngel estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı
Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüştü