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2 ilde fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

2 ilde fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

Tekirdağ ve İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medyadan müşteri bularak fuhuş yapanlara yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan ve 3 Türkiye uyruklu olmak üzere 12 kadın ile para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen Ş.Ö., A.K., M.Ö., U.D., G.K., F.S., H.K. ve F.A. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 6 mermi, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 lira, 100 dolar ile fuhuş için kullanılan 9 cep telefonu ile cinsel materyaller ele geçirildi. Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Şüphelilerin 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından soruşturması sürüyor. 

DHA

Etiketler tekirdağ istanbul fuhuş
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