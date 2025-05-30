2 yaşındaki Meyra bebeğin kahreden ölümü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5'inci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Meyra bebek, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Meyra Ç., annesinin mutfakta olduğu sırada açık olan pencereden düştü. Bebeğin düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç., kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

DHA