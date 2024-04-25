23 Nisan gösterilerinde çocuklara tekme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen bir kişi elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisine saldırıp tekme attı. Saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen M.H., elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi T.Ş.'ye tekme attı.

Olay, önceki gün Pütürge Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Pütürge Belediyesi personeli olan M.H., okuldaki etkinlikleri görüntülemek için drone çekimi yapmak istedi.

M.H., dronu hazırladığı sırada etkinliklere katılan 3'üncü sınıf öğrencisi T.Ş.'nin elindeki balon, dronun üzerine düştü. Duruma sinirlenen M.H., T.Ş.'yi tekmelemeye başladı.

Çevredekilerin araya girmesi ile M.H. sakinleşirken, T.Ş.'nin durumu anlatması üzerine ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda darbedilen 3'üncü sınıf öğrencisi T.Ş., yere yığılırken, olayı gören olan diğer çocuklar ise M.H.'ye tepki gösterdi.

Ayrıca, T.Ş.'nin arkadaşları tarafından ayağa kaldırıldığı da görüntülerde yer aldı. Hastaneden darp raporu alınan T.Ş.,'nin ailesinin şikayeti üzerine, M.H., gözaltına alındı.

Pütürge İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan M.H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA