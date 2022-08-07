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23 yaşındaki kız evinin önünde ölü bulundu

23 yaşındaki kız evinin önünde ölü bulundu

Samsun'da 23 yaşındaki genç kızın cansız bedeni yaşadığı evin önündeki kaldırımda kanlar içerisinde bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşuları, K.K.'i evinin önündeki kaldırımda kanlar içerisinde buldu.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, K.K.'i hayatını kaybettiğini belirledi. K.K.'in cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis ekipleri, K.K.'in oturduğu binanın 4'üncü katındaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ölüm paylaşımı dikkat çekti

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, K.K.'in 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı dikkati çekti.

K.K.'in "Ölümün saati yok sen her gülüşümü veda say" mesajı yazdığı görüldü.

Etiketler genç kız genç kadın ölüm cansız beden kaldırım
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