25 yaşındaki Tuğçe, apartmanda bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir'de huzurevinde çalışan 25 yaşındaki Tuğçe C., apartmanın girişinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanda oturan Tuğçe C., yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı özel huzurevine gitmek için evden çıktı. C., apartman çıkışında kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Tuğçe C.’yi bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan şüpheli, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuğçe C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Tuğçe C.’nin cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyle aldı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA