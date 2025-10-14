  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Defalarca düzenlenen operasyonlarda yakalanamadı, TikTok'ta canlı yayın açınca yakalandı!

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı; TikTok'ta canlı yayın açınca yakalandı

Güncelleme:

Diyarbakır’da yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evine düzenlenen operasyonlarda yakalanamayan şahıs, sosyal medyada yayın yapınca bulunduğu sokak belirlenerek yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanması için özel bir ekip kuruldu. Yürütülen kapsamlı çalışmalarda yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.'nin yakalanması için evine birçok kez operasyon düzenlendi. Şahsa ulaşılamaması üzerine sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı. R.İ.’nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlardan bulunduğu bölgeye ve sokaklara ilişkin çemberi daraltan Asayiş Şube ekipleri, TikTok paylaşımlarından birinde önemli bir detayı fark etti.

Yayındaki sokak tabelası yakayı ele verdi

11 Ekim'de daraltılan çemberdeki tüm sokaklara dağılan özel ekipler, TikTok platformunda R.İ.’nin canlı yayın açtığında tesadüfen arkasında görünen sokak tabelasına göre yönlendirildi. Bulunduğu yerden itibaren şahsı takibe alan Asayiş Şube ekipleri, yayın bitmiş olmasına rağmen halen durumun farkında olmayan R.İ.’yi yayın sonrasında girdiği mekanda kıskıvrak yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İHA

text-ad
Etiketler tiktok canlı yayın yakalandı operasyon tiktok canlı yayını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi! Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi! Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı! Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı! İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti! İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti! Şov böyle bitti: TOGG ile drift yapan trafik magandasını yaptığı paylaşım yaktı! Şov böyle bitti: TOGG ile drift yapan trafik magandasını yaptığı paylaşım yaktı! Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor! Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor! Montella'dan Berke Özer krizi için çok sert açıklama Montella'dan Berke Özer krizi için çok sert açıklama Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama Artık nasıl bir kabahat işlediyse... Eşe görülmemiş özür çiçeği! Artık nasıl bir kabahat işlediyse... Eşe görülmemiş özür çiçeği! Otobüste nefesi kesilen emekli öğretmeni otobüs şoförü kurtardı Otobüste nefesi kesilen emekli öğretmeni otobüs şoförü kurtardı Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu
Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber! İstanbul'da polisten kaçan araç 5 polis aracına çarptı! Polis havaya ateş açtı... İstanbul'da polisten kaçan araç 5 polis aracına çarptı! Polis havaya ateş açtı... Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun'dan acı haber Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun'dan acı haber Cem Yılmaz'dan sivillere de kayyum atanıyor esprisi Cem Yılmaz'dan sivillere de kayyum atanıyor esprisi İstanbul trafiğinin göbeğinde ters yön canavarı kamerada! İstanbul trafiğinin göbeğinde ters yön canavarı kamerada! Sağanak sonrası kaya parçaları düştü; yol çöktü Sağanak sonrası kaya parçaları düştü; yol çöktü Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divasından herkesi üzen haber! Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divasından herkesi üzen haber! Aile içi tartışma kanlı bitti: Bir baba kızını silahla vurup, intihar etti! Aile içi tartışma kanlı bitti: Bir baba kızını silahla vurup, intihar etti!