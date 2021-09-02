3 kızını öldüren müezzinle ilgili şoke eden detay

Trabzon'da küçük yaşlardaki 3 kız çocuğunu tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzinin sürekli olarak cami imamı ve cemaatle tartıştırarak kavga ettiği ortaya çıktı.

Uluağaç Mahallesi'nde Of Müftülüğü'nde müezzin olan Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif G. kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre G. da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından 3 kardeş, dün Çaykara ilçesi Taşhanpazarı Mahallesi'nde toprağa verildi. Emre G. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



DAHA ÖNCE UYARI ALMIŞ

Rize'deki Fener Camisi'nde müezzin olarak görev yapan G.'ın sürekli cami imamı ve cemaatle tartıştığı, kavga ettiği ve sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Disiplinsiz hareketlerini sürdüren ve hakkında sürekli şikayetler yapılan G.'ın Rize İl Müftülüğü'ne çağrılarak uyarıldığı belirtildi. G.'ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle 2 ay önce görev yerinin değiştirildiği, Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü emrine verildiği ifade edildi.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Cezavinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi. Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.