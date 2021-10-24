36 saatlik nöbet sonrası korkunç ölüm!

36 saatlik nöbetin ardından otomobiliyle evine giden asistan doktor, trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 36 saat nöbetten sonra evine dönerken kaza yapan 25 yaşındaki asistan doktor Rümeysa B. Ş., hayatını kaybetti.

Şen'in kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda haline gelen araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkarılan Şen, yaşamını yitirdi.

Tıp fakültesinden yeni mezun olan ve Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) kazanan Rümeysa Şen'in temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başladığı, kazanın 36 saatlik gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genç bir meslektaşımızı kaybettik… Çok üzgün ve kızgınız! Yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir #AsistanHekim arkadaşımızı yitirdik.

Bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Gün aşırı nöbetler ile nöbet sonrası izin olmaksızın insanlık dışı koşullarda çalıştırılan, mobbinge uğrayan, şiddet gören hekimlerin sesini duyun!"

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ise "Yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir #AsistanHekim arkadaşımızı yitirdik" dedi.