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  4. 17 Haziran 2019 07:24

3'üncü kattan düştü, burnu bile kanamadı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. Burnu bilme kanamayan çocuğun düşme anı kameraya yansıdı.

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Olay, Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi 4043 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli çocukları evin balkonunun 3’üncü katından yere düştü. Çevredeki vatandaşlarca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çocuk Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



3’üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

sakarya , akyazı
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