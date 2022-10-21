4 araca çarpan trafik canavarı kamerada

İstanbul Güngören'de bir sürücü park halindeki 4 araca çarparak kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir sürücü, cadde üzerinde hızla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 otomobil ve 2 hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Otomobil sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti. Araçlarını sabah saatlerinde hasarlı halde bulan sahipleri ise sürücüden şikayetçi olacaklarını söyledi. Polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.

"BİZİ MAĞDUR ETTİ, ŞİKAYETÇİYİZ"

Hasar gören otomobilin sahibi, "Dün gece saatlerinde 4 araca vurup kaçıyor durmuyor. Polis geldi tutanak tuttu fakat plakayı bulamadı. Kameralarda da çıkmıyor. Aracımı pert etti. Bizi mağdur etti, şikayetçiyiz. Dursaydı, tutanak tutup sigorta karşılayacaktı zaten ama, bu davranışı çok yanlış. Polisten haber bekliyoruz" dedi.

Bir esnaf ise, "Gece 4 sıralarında bir otomobil sürücüsü vurup kaçmış. Kim olduğu ve neden bunu yaptığı belli değil. Polis gece tutanak tuttu. 4 araçta zarar var, 2'sinde oldukça fazla hasar var" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün park halindeki araçlara çarpıp durmadan devam ettiği görüntüler çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde, sürücünün park halindeki araçlara çarpıp durmadan hızlı bir şekilde kaçtığı görülüyor. Araçların çarpmanın etkisiyle sarsılması da kamera kayıtlarına girdi.

DHA