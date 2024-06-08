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  4. 4 gün önce kaybolan genç doktordan acı haber

4 gün önce kaybolan genç doktordan acı haber

4 gün önce kaybolan genç doktordan acı haber
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Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan doktor D.T.'nin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Jandarma Komando Arama Kurtarma ekiplerinin Aşağıoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptığı aramada doktor D.T.’nin (32) cansız bedenine ulaşıldı.

T.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret eden T.'den haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekiplerce Kargıcak mevkiinde yer alan ormanlık alanda arama çalışması başlatılmıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan doktor D.T.'nin cesedi ormanlık alanda bulundu.

AA

Etiketler antalya Kayıp doktor
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