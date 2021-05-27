5 kişinin öldüğü tekne faciasında şoke eden iddia

İzmir Foça'da geçen yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasına ilişkin yargılanan kaptan, yolcular arasında kavga çıktığını, müdahale etmek isterken alabora olduklarını iddia etti.

Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden geçen yıl 2 Ağustos'ta içerisindeki 10 kişiyle birlikte denize açılan 'Egemm' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Kaan Niyazi Ö. (19), Kardelen C. (17), Sude Naz S. (14), Mustafa G. (29) ve teknenin sahibi kaptan Adem D.'yi kurtardı. Şennur A. (41), Sermin Ö. (38), kızı Elif Naz Ö. (15) ve oğlu Çınar Ege G.'un (8) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan Sarp G.'nin ise tekne batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir yerde 23 gün sonra cesedi bulundu.

Olayın ardından tekne kaptanı Adem D. tutuklandı, bir süre sonra tahliye edildi. Savcının hazırladığı iddianamede, kaptan Adem D.'nin 'asli kusurlu' olduğu, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2'nci celsesinde tekneden sağ olarak kurtulan Sudenaz Ç., Kardelen C. ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan Adem D. ise SEGBİS ile bağlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada söz verilen sanık Adem D., üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, “Olay günü arkadaşlar teknede kavga ettiler, birbirlerine girdiler. Ben bu sebeple dümeni bırakmak zorunda kaldım. Ardından yandan dalga yedik, tekne alabora oldu. Teknede 10 kişiydik, kavga eden kişileri tanımıyorum. Muhammet Mustafa Günel benim arkadaşımdı ve diğerleri de onun misafiri olarak gelmişlerdi. Biz ilk önce 7 kişiydik. Sonra 3 kişi daha tekneye geldi. Muhammet Mustafa Günel bana ‘bir şey olmaz’ dediği için yola devam ettim" dedi.

‘KAAN’DAN KORKUP KAÇTIM’

Teknede alkol aldığını da söyleyen D., "Bu tekneyi yaklaşık 1 ay önce almıştık. Olay günü ilk önce arkadaşlarla birlikte Fransız Tatil Köyü’ne gittiğimizde bir bardan alkol aldım. Daha sonra öğle vakti arkadaşım içki ikram etti, onu da içtim. Tekne alabora olduktan sonra diğer arkadaşlara yardım etmeye çalıştım. ‘Yardım edin’ diye bağırdım. Bir tekne yardıma geldi, bir kız çocuğunu, beni ve Kaan’ı kurtardılar. Daha fazla kişiyi almaları durumunda teknenin batabileceğini söylediler. Olaydan sonra Kaan beni tehdit ettiği için korkup kaçtım" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanığın beyanlarının ardından savcı, esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Mütalaada, bilirkişi raporuna göre D.’nin asli kusurlu olduğu hem müştekilerin hem de kendinin ifadesine göre sanığın alkollü kullandığına yer verildi. Tekne kaptanı sanık D.'nin, kapasitenin 2 katı kadar fazla yolcu alması durumunda teknenin olası kaza veya batması ihtimalini değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen mütalaada, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın okunmasının ardından avukatlar, savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme başkanı, süre talebini kabul ederek duruşmayı 8 Haziran’a erteledi.

DHA