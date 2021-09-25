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6 terörist daha etkisiz hale getirildi

6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Etiketler asker tsk mehmetçik pkk terör terörist
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