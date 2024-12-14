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6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan 71 yaşındaki şüpheli yakalandı

6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan 71 yaşındaki şüpheli yakalandı
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Bursa'da 6 yaşındaki bir erkek çocuğu, bisikletiyle kaçırmaya çalışan ve çevrede fark edilince kaçan 71 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki bir okulun önünde meydana geldi. Okulun önünde bekleyen F.B., D.A.'yı bisikletine bindirip götürmeye çalıştı.

Olayı görenlerin tepkisi üzerine çocuğu bırakıp bisikletiyle kaçan F.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen F.B.’nin ifadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen F.B., tutuklandı. (DHA)

DHA

Etiketler bursa şüpheli çocuğu kaçırmaya çalıştı
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