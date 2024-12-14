6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan 71 yaşındaki şüpheli yakalandı

Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik

Erdoğan'dan grev kararına ''milli güvenlik'' reddi

Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaptığı belli oldu

Fırtınada ölüm/kalım savaşı kamerada: Dalga fotoğrafı sonları oluyordu...

Hastane diye girdikleri bina teröristlerin karınca yuvası tünel ağı çıktı

Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi

THY uçağında rezalet: ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun ulan!''

Suç örgütü davasının dosyasına ''aşk ilişkisi'' mesajları da girdi

Süper Lig'te bir istifa daha

Restoran ve kafelere de ''lüks plaj tarifesi'' olan ''harcama limiti'' geldi

G.O.R.A da burada çekilmişti, 26 yıl önce 17 milyon dolar harcanan hayalin son hali ortaya çıktı

Türk sinemasının usta oyuncusunu ''jigolo'' ilan ettiler

Atkıları bereleri hazırlayın... Kar yağışı geri geliyor!

Şampiyonlar Ligi finali değil, 3'üncü lig maçı... 40 bin 000 kişi stadı doldurdu

Rus ordusunun Şam'dan çıkışı kamerada

Esad'ın saray rejiminin karargahı ''korku sarayı'' ateşe verildi; geriye bu kaldı...

Suriyeliler gerçekten akın akın gidiyor mu ? İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı

Eski futbolcu cumhurbaşkanı oldu

Mal sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen imar hakkı aktarımı sisteminin ayrıntıları belli oldu