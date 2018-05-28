7 yaşındaki öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde, Bilge K. geçirdiği bunalım sonucu oğlu 7 yaşındaki E.K. K.'yı bıçaklayarak öldürdü.
Olaya tanık olan Tahir L. ise yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Gönyeli ilçesinde meydana geldi. Atatürk caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanı'nda oturan Bilge K., yaramazlık yaptığı iddia edilen oğlu E. K. K.'yı, geçirdiği sinir krizi sonucu karnından bıçakladı.
Bağırışmalar üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekibi küçük çocuğu kanlar içerisinde, dedesi Tahir L. K'yi ise hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde E. K.'nın aldığı bıçak darbesiyle, dede Tahir L. K.'un ise yaşadığı üzünden kaynaklı olabileceği belirtilen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cinayet zanlısı anne Bilge L.K., tutuklanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA