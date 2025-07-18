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75 yaşındaki kadına evlilik vaadiyle kabusu yaşattılar: Evindeki notlar şok etkisi yarattı

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İstanbul'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın evlilik vaadiyle tam 3,5 milyon TL dolandırıldı. Yaşlı kadının üzerinde ölmüş eşinden kalan 17 milyon TL'lik bir miras olduğu, sahibi olduğu 10 milyon TL değerindeki evine icra konduğu, ayrıca günlerce eve hapsedildiği ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 42 yaşındaki bir adam, yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle dolandırdı.
Yaşlı kadından 3,5 milyon TL ardından banka kartı ile şifrelerini alan adam, evine icra gönderdi. Talihsiz kadının evinden bir yakını, "Beni eve kilitlediler, paralarımı aldılar" notlarını buldu. Kadının dolandırıldığı bir yakını tarafından anlaşılırken, adamın 3 yıl önce ölen 84 yaşındaki karısından kalan 17 milyonluk miras davasıyla gündem olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın evlilik vaadiyle tam 3,5 milyon TL dolandırıldı. Yaşlı kadının üzerinde ölmüş eşinden kalan 17 milyon TL'lik bir miras olduğu, sahibi olduğu 10 milyon TL değerindeki evine icra konduğu, ayrıca günlerce eve hapsedildiği ortaya çıktı.

Olay, 5 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce 75 yaşındaki Sahavet K. ile emlakçı Harun E. (42) tanıştı. Adam, yaşlı kadın ile ilgilenerek gönül ilişkisi kurdu. Güvenini kazandıktan sonra ise yaşlı kadının banka kartı şifreleri ile 3,5 milyon TL'sini aldı. Harun E., ilişki yaşadığı başka bir kadına Sahavet K. borçluymuş gibi senet imzalattı. Senet imzalayan yaşlı kadının 10 milyon liralık evine de adam ve sevgilisi icra başlattı.

İstanbul'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın evlilik vaadiyle tam 3,5 milyon TL dolandırıldı. Yaşlı kadının üzerinde ölmüş eşinden kalan 17 milyon TL'lik bir miras olduğu, sahibi olduğu 10 milyon TL değerindeki evine icra konduğu, ayrıca günlerce eve hapsedildiği ortaya çıktı.

Yaşlı kadının evinden notlar çıktı: "Beni odaya kilitlediler"

Olay, Sahavet K.'nın bir yakınının, yaşlı kadının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Yaşlı kadının yakını, evde 'Beni odaya kilitlediler, bana kağıt imzalattılar. Okudum anladım' yazan notlar buldu. Notları bulan kadın polis ekiplerine şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri tespit etti.

İstanbul'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın evlilik vaadiyle tam 3,5 milyon TL dolandırıldı. Yaşlı kadının üzerinde ölmüş eşinden kalan 17 milyon TL'lik bir miras olduğu, sahibi olduğu 10 milyon TL değerindeki evine icra konduğu, ayrıca günlerce eve hapsedildiği ortaya çıktı.

Kimlikleri belirlenen, Harun E., S.Y.( 54) ve A.T. (39) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, adamın 3 yıl önce ölen 84 yaşındaki karısından kalan 17 milyonluk miras davasıyla gündem olduğu öğrenildi.

İHA

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Etiketler evlilik evlilik vaadi dolandırıcı dolandırıcılık yaşlı kadın
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