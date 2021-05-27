8 yaşındaki kızını dövmüştü: Tahliye olunca bakın ne yaptı?

Kocaeli’nde 8 yaşındaki kızına şiddet uygulayan anne ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan üvey babanın davası bugün görüldü.

Türkiye’nin gündemine oturan olay, 6 Şubat 2021 tarihinde sosyal medyada ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe, kızı D.N.B.’ye (8) uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken, Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Olayın 2019 yılında yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi. Görüntülerin 6 Şubat’ta tekrar gündeme gelmesinin ardından Nurcan Serçe ve görüntüleri çeken dini nikahlı eşi Hayrettin B., emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HAYRETTİN ORTAK OLAN KIZIMIZIN VELAYETİ İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORDU"

Nurcan Serçe’nin, ’çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin B.’nin ise azmettirme suçundan açılan dava, bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık anne Nurcan Serçe, üvey baba Hayrettin B. ve Nurcan Serçe’nin devlet koruması altındaki çocukları katıldı. Kızı D.N.B.’yi dövdüğünü kabul eden ancak öldürme kastı olmadığını söyleyen Nurcan Serçe, “D.N.B. benim öz kızımdır, ilk evliliğimdendir, biz Hayrettin ile resmi nikah yapmadık, kendisinden bir kızım oldu. Ben çocuklarımı sürekli dövmüyordum, aslında Hayrettin beni ve çocukları dövüyordu. O günlerde kızım D.N.B parkta tuvaletini yaptığı için Hayrettin bana ‘bugün öyle yapan, yarın başka bir şey olur’ dedi. Elinde telefon ile beni tahrik etti, ben de o sinirle kızım D.N.B.’yi dövdüğümü kabul ediyorum, ne yaptığımı net hatırlamıyorum ancak Hayrettin bu eylemler sırasında beni kaydediyordu. Ne yaptığımı açıkçası net olarak hatırlamıyorum, öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sonradan videoyu izleyince şoke oldum. Hayrettin bana karşı velayet ve soy bağı davası açtığı için bunları daha sonra kullanmak istemiş olabilir. Bu videolarla ortak olan kızımız Z.B.’nin velayeti için beni tehdit ediyordu. Pişmanım, tahliye ve beraatimi talep ediyorum” dedi.



"ŞİKAYET ETMEK AMACIYLA VİDEOYA ALDIM"

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Hayrettin B., “Olay günü Nurcan’ın ablası bize çocukları yurda vermemizi söylemişti. Nurcan da buna sinirlenip ‘neden beni savunmuyorsun’ diyerek bana saldırdı. Daha sonra sinirini alamayıp evde çocukları dövmeye başladı. Ben çocukları elinden aldım ancak tekrar dövmeye başlayınca şikayet etmek amacıyla videoya aldım. Olay 2019 tarihinde oldu. Ben çocukları dövmesi için tahrik ve teşvik etmedim” diye konuştu.

"ANNEMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Mağdur D.N.B., “Annem beni sadece bir kez dövdü. Ben dışarıya tuvaletimi yaptığım için annem beni dövdü. Yastığı başıma bastırdı ancak ben başımı yana çevirmiştim nefes alıyordum, nefessiz kalmadım. Hayrettin bizi her zaman döverdi. Ben sanık Hayrettin’den şikayetçiyim ancak annem Nurcan’dan şikayetçi değilim’ şeklinde konuştu.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Nurcan Serçe ve Hayrettin B.’nin yurt dışına çıkma yasağının getirilmesine ve tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Tahliye sonrası büyük sevinç yaşayan Nurcan Serçe’nin çocukları annelerine gözyaşları içinde sarıldı. Bu esnada anne Nurcan Serçe, dövdüğü kızı D.N.B.’nin ayağına sarılarak af diledi.