SON DAKİKA
BAHÇELİ'DEN CHP ADAYI MUHARREM İNCE İÇİN İLK YORUM
Trafikte makas atanlara büyük ceza !
Trafikte makas atanlara büyük ceza !
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
İthal anguslar İskenderun Limanı'na geldi
İthal anguslar İskenderun Limanı'na geldi
Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı !
Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı !
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Abdullah Gül'den Org. Akar ve Kalın açıklaması
Abdullah Gül'den Org. Akar ve Kalın açıklaması
Kritik uyarı geldi ! Mağdur da olsanız hapis cezası var...
Kritik uyarı geldi ! Mağdur da olsanız hapis cezası var...
Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama
Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Mayıs 2018 16:23

Acı haberi böyle aldılar

Eskişehir'de kaybolan lise öğrencisi Yavuz Demir'in cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu.

Acı haberi böyle aldılar
A+ A-

Eskşehir'de dün öğlen saatlerinde kaybolan lise öğrencisi Yavuz Demir'in (15) cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu.

Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yavuz Demir, dün öğlen saatlerinde okuldan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Demir'in okul çantası ile cep telefonunu akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde Porsuk Çayı kıyısında görenler, durumu polise bildirdi. DSİ tarafından Porsuk Çayı'ndaki su, barajın olduğu bölümde kesildi. Suların azalmasının ardından bugün öğle saatlerinde EskişehirBüyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıçlarla arama yapıldı. Aramada Yavuz Demir'in cesedi bulundu. Dalgıçların Porsuk Çayı'ndan çıkardığı Yavuz Demir'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

DHA

porsuk çayı , ceset , eskişehir , lise , öğrenci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM