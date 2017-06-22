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  4. 22 Haziran 2017 21:50

Adalet yürüyüşünde ortalık karıştı

Çayeli İlçesi’ndeki yürüyüş sırasında toplanan kalabalık, CHP’lilereÿtepki gösterdi,ÿgruba saldırmak isteyenleri polis engelledi.

Adalet yürüyüşünde ortalık karıştı
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CHP’nin başlattığı ’adalet’ yürüyüşüne destek için CHP Rize İl Başkanlığı ilçelerde yürüyüşlere başladı. Çayeli İlçesi’ndeki yürüyüş sırasında toplanan kalabalık, CHP’lilereÿtepki gösterdi,ÿgruba saldırmak isteyenleri polis engelledi.

Ardeşen ve Pazar ilçelerindeki yürüyüşlerin ardından araçlarla Çayeli ilçesine gelen CHP’liler, İlçe Başkanlığı önünde toplandı.

’Adalet’ yazılı tişörtler giyen yaklaşık 50 kişi, ’Adalet’ sloganları atarak Kaymakamlık binasına doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada sözlü sataşmada bulunan bazı kişiler, grubun üzerine yürümek istedi, CHP’lileri yuhaladı.

Kaymakamlık binası önüne gelen gruba tepki gösterenlerÿgiderek arttı, öfkeli kalabalık içerisindeki bazıları yol kenarındaki plastik dubaları grubun üzerine attı, kimileri de partililere saldırmaya çalıştı.

Bunun üzerine müdahale eden Çevik Kuvvet ekibi CHP’lilerin çevresini sardı. Kaymakamlık binası önünde bir süre beklemek zorunda kalan CHP’li grup, takviye polis ekiplerinin de gelmesiyle arka sokaklardan götürülerek alandan çıkarıldı.

’Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atan tepkili grup iseÿbir süreÿalanda bekledi. CHP’liler daha sonra polis kontrolünde ilçeden ayrıldı.

DHA

ak parti , chp , adalet yürüyüşü , çayeli