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Adana'da kan donduran olay! Cansız bedeni böyle bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde elleri bağlı erkek cesedi bulundu.

Baraj gölü kıyısında gezintiye çıkan vatandaşlar, Çatalan Köprüsü yakınında suda erkek cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Botla kıyıya çıkarılan cesedin ellerinin iple bağlı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Cesedin, 26 Şubat'ta borçları nedeniyle bunalıma girip ellerini iple bağlayarak Çatalan Köprüsü'nden atladığı öne sürülen Şahap Örcün'e (53) ait olduğu değerlendiriliyor.

Etiketler adana Cansız beden baraj gölü
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