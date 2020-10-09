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  4. 09 Ekim 2020 15:52

Adana'da sulama kanalında esrarengiz ceset

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Abdülrezzak Demir'in sulama kanalında cesedi bulundu.

Adana'da sulama kanalında esrarengiz ceset
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Adana Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, polisi arayarak sulama kanalında erkek cesedi gördüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin Abdülrezzak Demir'e (53) ait olduğu belirlendi. Demir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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