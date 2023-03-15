Adıyaman'da sel felaketi! Acı haber geldi

Depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçeye konulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Vali Hatipoğlu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.



Açıklamayı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptı.

Vali Hatipoğlu, Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Kentteki yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olarak sürmesi bekleniyor.

Çadırları su bastı

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı. Suların çadırların içerisine girmemesi için ellerine kazma ve kürek alan vatandaşlar, çadır aralarında su kanalları açtı.





Vatandaşlar, "Adıyaman’da 6 Şubat'ta büyük bir deprem oldu. Bizler depremin henüz şokunu atlatamazken şimdi de yağmur suları çadırlarımızı bastı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

AFAD: Ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da AFAD ekiplerinin görevlendirildiği ve gelişmelerin takip edildiği bilgisi paylaşıldı.