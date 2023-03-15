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Sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada

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Şanlıurfa'da dünden bu yana etkili olan sağanak, sele neden olurken sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlar saniye saniye görüntülendi

Şanlıurfa'da dünden bu yana etkili olan sağanak, sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi

Etiketler sel sel suları vatandaş sürüklenen vatandaş
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