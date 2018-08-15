Adıyaman’da teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı

Adıyaman Merkeze bağlı Kömür Beldesi’nde gece geç saatlerde bir grup PKK’lı terörist, kırsalda bulunan mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir arata toplayıp örgüt propogandası yapan teröristler daha sonra şantiyedeki iş makinelerini ateşe verip, kaçtı. 7 kişi oldukları belirlenen teröristlerin mermer ocağındaki 9 araç, 3 iş makinesi ve 1 kırma makinesine zarar verdiği belirtildi. İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlilerini taşıyan bir askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıktı. Hasar gören araçtaki 2 asker yaralandı. Askerlerden biri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer askere ise ayakta müdahale edildiği belirtildi.

Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmezken, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.







