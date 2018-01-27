Ağaçları kesip düğün salonu yapacaklar !

Parktaki anıt ve heykelin taşınacağını, asırlık ağaçların da söküleceğini öne süren bir grup, projeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise tepkilerin yersiz olduğunu söyleyerek, "Anıtlar kesinlikle yerinde kalacak. 4 dönümlük parkı, 50 dönümlük park haline dönüştüreceğiz” dedi.

İlçe girişindeki 100'üncü Yıl Parkı, Maçka Belediyesi'nce özel bir şirkete ihaleyle kiralandı. Parka, düğün salonu ve yöresel ürünlerin de sergileneceği sosyal tesislerin yapılması amacıyla hazırlanan proje, tartışmalara neden oldu. İlçe sakinleri, Maçka'da 15 yıl önce meydana gelen ve 62'si İspanyol askeri, 75 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazasının ardından dikilen İspanyol Anıtı ile Atatürk heykelinin proje ile kaldırılacağını iddia etti. İlçe sakinleri ayrıca, çevrede yeşilin yok edileceğini öne sürerek projeye tepki gösterdi.

Projeyi protesto için parkta toplanan bazı vatandaşlar, amaçlarının ilçe halkının toplumsal menfaatini korumak olduğunu belirterek, çalışmaların bir an önce durdurulmasını istedi. Avukat Nihan Göktürk Solak, projeyle parkın rant alanına dönüştürüldüğünü iddia ederek şunları söyledi:

"Atatürk parkı olarak kullanılan bu alan, Maçka halkının hep birlikte oturup, mesire alanı olarak kullandığı, anılarının yer aldığı ve eğlencelerin düzenlendiği çok güzel bir yeşil alandı. Ancak Maçka Belediyesi tarafından burası bir rant alanına çevrilmiş durumda. Yaklaşık 20'nin üzerinde dev çınarlar kesilmiş ve yok edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu alanda bulunan Atatürk büstümüz de var. Büstün de buradan taşınması düşünülüyor. İlçenin başka bir yerinde büst bulunmamaktadır. Maçka'da ranta çevrilen bütün yeşil alanlar, taş ocaklarına ve HES'lere verildiği gibi Atatürk Parkı'nın bulunduğu alan da düğün salonu yapılarak tahrip edilmek istenmektedir."

Solak, projeyle parkın tahrip ve talan edileceğini, alanın betonlaştırılmak istendiğini söyledi. Nihan Göktürk Solak, şöyle dedi:

"Biz bu betonlaşmaya karşı, her türlü mücadeleyi vermek üzere bütün eylemlerimize başlıyoruz. Aynı zamanda bu alanın düğün salonu olmaması ve eski şekliyle kullanıma devam edilmesi için de yargı sürecini başlataçağız. Mevcut alan aynı zamanda İspanyol Anıtı'nın bulunduğu ve Maçkalılar için manevi değer taşıyan bir alandır. Kesinlikle buranın tahrip ve talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz." Solak, ileryen günlerde projenin iptal edilmesine ilişkin hukuki yollara başlayacaklarını da kaydetti.