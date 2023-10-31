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Aile içinde vahşet: Kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

Aile içinde vahşet: Kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü
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Mersin'de bir kişi, tartıştığı kardeşi, eniştesi ve yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'ndeki meydana geldi. M.T. (50) daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi S.A.'nın (47) evine geldi. Burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi S.'ye, eniştesi M. (50) ve yeğeni F.M.A.'ya (21) ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler mersin aile katliamı
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