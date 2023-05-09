Ailesinin haber alamadığı kişi ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda ailesinin uzun süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Reşit B., evinde ölü bulundu.

Olay, Çırpıcı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Taşocağı G-2 Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında oturan Reşit B.'den bir süredir haber alamayan aile durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri dairede Reşit B.'i hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Reşit B.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı. Ölen kişinin yakınları olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Reşit B.'in cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA